Легендарному модельєру було 98 років.

Помер французький модельєр П'єр Карден. Йому було 98 років.

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Хто такий П'єр Карден

П'єр Карден французький модельєр італійського походження народився 2 липня 1922 року в Італії.

У моді віддавав перевагу абстрактному, геометризованому дизайну, один з піонерів стилю унісекс (колекція 1958 року).

Карден був першим кутюр'є, який почав продавати свої сукні та парфуми за нижчими цінами, зробивши їх більш доступними широкому колу споживачів.

Модельєром запатентовано більше 500 винаходів, таких як кольорові панчохи і високі чоботи, міні-сарафани, краватки «в квіточку», довгі піджаки без коміра, вузькі штани на ґудзиках, спочатку створені для «Бітлз».

У 1970 році Карден створював дизайн для НАСА. Під час свого візиту туди він став єдиною людиною, яка приміряла скафандр Ніла Армстронга, в якому той вперше в історії людства ступив на місяць.

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Автор: УНІАН