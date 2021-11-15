Валерій Гаркалін перебуває у важкому стані.

У народного артиста Росії Валерія Гаркаліна на тлі важкого лікування коронавірусу почався тромбоз артерій верхніх кінцівок.

Хірург, який оглянув Гаркаліна, зазначив, що якщо найближчим часом його стан не покращитися, то доведеться ампутувати йому руку. Зараз медики всіляко намагаються врятувати кінцівку Валерія, але в цілому ситуація не втішна.

"Лікар постійно стежить за станом здоров'я Валерія Борисовича. На жаль, його стан залишається вкрай важким і погіршується. Був діагностований тромбоз артерій верхніх кінцівок, артиста вже кілька разів оглядав хірург. За його висновком, права рука Валерія Борисовича більш-менш ціла, а ось ліва вражена сильніше. Якщо тромбоз прогресуватиме і лікування не допоможе, то доведеться ампутувати Валерію Борисовичу ліву руку", - розповів KP.RU джерело в охороні здоров'я.

Читайте такожПродюсер Вєрки Сердючки назвав причину смерті його матеріНагадаємо, Гаркаліна госпіталізували з коронавірусом в Москві 2 жовтня. Стан артиста різко погіршувався, його перевели в реанімацію і підключили до апарату штучної вентиляції легенів.

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Автор: Діана Могилєвич