Морган Саджіно Грант помер у віці 85 років.

Відомий актор Морган Саджіно Грант помер у 85 років. Причина смерті невідома.

Про це повідомляє CNN з посиланням на його публіциста Лані Кармайкла.

За словами Кармайкла, артист помер ще 28 липня. Також він додав, що Грант був спадковим вождем і знахарем племені фоксів. Він любив подорожувати і розповідати різним народам про свої традиції, свій досвід, свою тверезість і свою віру як уродженець США і християнин.

Морган Саджіно Грант: чим відомий актор

Вперше він з'явився в кіно в 1988 році у фільмі "На стежці війни". Також грав у таких культових стрічках як "Пуститися берега", "Безсоромні", "Ліга", "Спільнота", "Американська історія жахів", "Мене звуть Ерл" і "Детектив Неш Бріджес", "Самотній рейнджер", "Безглузда шістка", "Найшвидший Indian" і "Володар легенд".

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Автор: Діана Могилєвич