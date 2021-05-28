Актриса перебувала в лікарні з двостороннім запаленням легенів, що і стало причиною смерті.

Зірка американських фільмів жахів, болгарська актриса Лоріна Камбурова померла у віці 30 років.

Про це повідомив її близький друг, фотограф Геннадій Авраменко, на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Актриса перебувала в лікарні з двостороннім запаленням легенів, що і стало причиною смерті.

"Вранці сьогодні прийшла жахлива новина, так і не одужала наша Лоріна», - написав Авраменко.

Лоріна Камбурова була відома за ролями в таких фільмах, як "Зв'язки"," Любов і монстри", "Нічний світ", "Техаська різанина бензопилою: шкіряне обличчя", "Смертельна гонка 4: поза анархією", "День мерців: зла кров", "Doom: Анігіляція". Крім того, вона була вокалісткою групи «Ross'n Lorina».

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Автор: Денис Прядко