Вікторія Періс померла після боротьби з раком.

Американська актриса фільмів для дорослих Вікторія Періс померла 10 серпня у віці 60 років після боротьби з онкологічним захворюванням.

Про це повідомляє AVN.

Нагадаємо, з 1988 року Періс почала працювати в порноіндустрії. Спочатку вона працювала борцем в грязі і маслі, потім почала зніматися оголеною. Пізніше почала зніматися в порнофільмах. Її першим партнером в порнофільмах став Ренді Уест.

Відомо, що вона співпрацювала з такими студіями як Caballero Home Video, Elegant Angel, Evil Angel, VCA Pictures і the Zane Entertainment Group.

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Автор: Діана Могилєвич