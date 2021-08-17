Порноактриса померла від раку / фото Evil Angel
Американська актриса фільмів для дорослих Вікторія Періс померла 10 серпня у віці 60 років після боротьби з онкологічним захворюванням.
Про це повідомляє AVN.
Нагадаємо, з 1988 року Періс почала працювати в порноіндустрії. Спочатку вона працювала борцем в грязі і маслі, потім почала зніматися оголеною. Пізніше почала зніматися в порнофільмах. Її першим партнером в порнофільмах став Ренді Уест.
Відомо, що вона співпрацювала з такими студіями як Caballero Home Video, Elegant Angel, Evil Angel, VCA Pictures і the Zane Entertainment Group.
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