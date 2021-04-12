У Москві на 98 році життя померла актриса Серафима Холіна, відома за роллю у фільмі Леоніда Гайдая "Діамантова рука".
Про це в понеділок, 12 квітня, повідомив Telegram-канал Mash.
Читайте такожПомер зірка серіалу "Чорнобиль" від НВО"У Москві померла Серафима Холіна - актриса, відома за роллю ведучої модного показу у фільмі "Діамантова рука", - йдеться у повідомленні.
За інформацією видання, Холіну знайшла мертвою в її квартирі донька Людмила Голубицька. Актрисі було 97 років.
Її героїні належить наступна фраза з фільму "Діамантова рука": "Штани перетворюються... на елегантні шорти".
"Діамантова рука": що відомо про фільм
- "Діамантова рука" - радянська ексцентрична комедія, знята в 1968 році режисером Леонідом Гайдаєм.
- В основі картини - історія про те, як зарубіжні контрабандисти помилково прийняли радянського туриста Семена Семеновича Горбункова за агента-перевізника Геннадія Козодоєва. Сюжет розкручується довкола наполегливих, але безуспішних спроб зловмисників повернути собі діаманти, заховані в гіпсовій пов'язці.
- Образ головного героя створювався сценаристами з урахуванням акторських даних Юрія Нікуліна, який потрапив в знімальну групу без кінопроб. У фільмі також брали участь Андрій Миронов, Анатолій Папанов, Нонна Мордюкова, Світлана Світлична та інші артисти.
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