Холіна грала в театрі і була професійною актрисою озвучення - її голосом герої говорять у понад 30 фільмах.

У Москві на 98 році життя померла актриса Серафима Холіна, відома за роллю у фільмі Леоніда Гайдая "Діамантова рука".

Про це в понеділок, 12 квітня, повідомив Telegram-канал Mash.

Читайте такожПомер зірка серіалу "Чорнобиль" від НВО"У Москві померла Серафима Холіна - актриса, відома за роллю ведучої модного показу у фільмі "Діамантова рука", - йдеться у повідомленні.

За інформацією видання, Холіну знайшла мертвою в її квартирі донька Людмила Голубицька. Актрисі було 97 років.

Її героїні належить наступна фраза з фільму "Діамантова рука": "Штани перетворюються... на елегантні шорти".

"Діамантова рука": що відомо про фільм

"Діамантова рука" - радянська ексцентрична комедія, знята в 1968 році режисером Леонідом Гайдаєм.

В основі картини - історія про те, як зарубіжні контрабандисти помилково прийняли радянського туриста Семена Семеновича Горбункова за агента-перевізника Геннадія Козодоєва. Сюжет розкручується довкола наполегливих, але безуспішних спроб зловмисників повернути собі діаманти, заховані в гіпсовій пов'язці.

Образ головного героя створювався сценаристами з урахуванням акторських даних Юрія Нікуліна, який потрапив в знімальну групу без кінопроб. У фільмі також брали участь Андрій Миронов, Анатолій Папанов, Нонна Мордюкова, Світлана Світлична та інші артисти.

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Автор: Ольга Робейко