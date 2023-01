Їй було всього 45 років. Причиною смерті став рак, який у знаменитості виявили три роки тому.

30 січня стало відомо, що з життя пішла актриса Енні Вершинг, яка відома багатьом за серіалом "Надприродне" і фільму "Брюс Всемогутній". Також вона озвучила і записала рухи для героїні Тесс в оригінальній грі The Last Of Us. Їй було всього 45 років. Про це повідомляє видання Deadline.

Як відомо, з 2020 року Вершинг боролася з раком. Незважаючи на серйозний діагноз, вона продовжувала зніматися. Про трагедію повідомив чоловік і колега Енні, актор Стівен Фул.

"Сьогодні в душі нашої сім'ї утворилася величезна діра. Але Енні залишила нам інструменти, щоб заповнити її. Вона знаходила диво в звичайних моментах. Їй не потрібна була музика, щоб танцювати. Вона навчила нас не чекати, поки пригода знайде тебе", - написав Фул.

Свої співчуття з приводу смерті Енні Вершинг озвучив Ніл Дракман - гейм-директор студії Naughty Dog, який розробив The Last Of Us.

"Щойно дізнався, що померла моя дорога подруга Енні Вершинг. Ми втратили прекрасного артиста і людину. Моє серце розбито. Всіма думками разом з її близькими", - написав він у Twitter.

Енні Вершинг: коротка біографія

Народилася 1977 року в США. У 1999 році закінчила університет Міллікіна. Широку популярність Вершинг принесла роль агента ФБР в серіалі "24 години" (7 і 8 сезони). Також її можна побачити в епізодах популярних серіалів "Зачаровані", "Надприродне", "Касл", "Новачок" та інших.

