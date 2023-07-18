Він сказав, що організатори фесту не дотримали своєї обіцянки.

Популярний співак Макс Барських, який зараз активно перекладає свої пісні з російської мови на українську, відреагував на свою заміну на музичному фестивалі в Молдові.

Так, незабаром у Кишиневі має відбутися фестиваль Summer Fest. Спочатку одним із заявлених артистів був Макс Барських, проте після новини про те, що з ним на одній сцені виступатиме російський співак Валерій Меладзе, він відмовився від участі.

Барських заявив, що візьме участь у фестивалі тільки після того, як Меладзе замінять на іншого артиста. Однак організатори вирішили залишити російського артиста в лайн-апі, а ось Макса вони замінили.

Відео дня

"Друзі, повідомляю, що не буду виступати в цьому році на фестивалі Summer fest в Кишиневі. Організатори заходу не змогли виконати обіцянку з приводу змін учасників в лайн-апі. Тому, на жаль, моя зустріч з молдавськими шанувальниками цього літа не відбудеться", - написав Барських на своїй сторінці в Instagram.

Як відреагували користувачі мережі

"Нехай і далі слухають мовчунів. Ти все зробив правильно"

"Дякую за позицію"

"Пишаюся тобою"

Нагадаємо, подібна ситуація сталася і зі Світланою Лободою. Вона також відмовилася виступати на одній сцені з Меладзе. В результаті її прибрали з лайн-апу фестивалю.

Відомо, що замість Лободи і Барських на сцені Summer Fest в Кишиневі виступлять група "Бі-2" і репер Т-Fest.

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