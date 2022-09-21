Нещодавно репер приїхав додому. Покинув країну він ще до повномасштабного вторгнення.

Український репер Потап, який тільки нещодавно повернувся додому, похвалився врожаєм з власного саду. Продюсер і тренер "Голосу країни-12" показав фотографії стиглих яблук. Знімки були опубліковані в Instagram-stories.

Судячи з цього, довге перебування поза домом змусило музиканта по-новому поглянути на Батьківщину.

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"Подивіться, як вродила яблунька моя! Я ж її садив! Збираємо урожай! Ой клас", - сказав на відео співзасновник продюсерського центру Mozgi.

Раніше в цьому ж саду робила шикарні знімки і дружина Потапа Настя Каменських.

Зазначимо, Потап і Настя зі своїми мамами покинули Україну в лютому незадовго до повномасштабного вторгнення. Настя повернулася додому в серпні, а ось Потап залишався за кордоном. За це він отримав величезну хвилю хейту, адже публіка звинуватила його в спробі сховатися від служби в армії.

І сам музикант, і його дружина заявили, що Потап проходив лікування за кордоном. Адже після сильних стресів у нього паралізувало частину обличчя.

Нагадаємо, відомий екстрасенс відповів, коли Настя Каменських народить.

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