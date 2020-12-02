Пара не приховує своїх почуттів.

Якщо до церемонії весілля пара приховувала свої стосунки, то зараз вже ні. Вони щосили демонструють свої почуття і не соромляться проявляти їх навіть на публіці.

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Цього разу фан-група подружжя опублікувала в Instagram відео, на якому Потап стоїть за Настею Каменських і пристрасно цілує її в плече, а потім в щоку. Відео вийшло досить жарким, бо навіть через монітор екрану відчувається пристрасть між ними.

На кадрах Настя постала в чорній сукні з одним плечем. Інше плече сексуально оголювалося. Доповнила вона такий "фатальний" образ масивними сережками з чорними каменями. Каменських ще та палка брюнетка.

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Автор: Діана Могилєвич