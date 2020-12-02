Якщо до церемонії весілля пара приховувала свої стосунки, то зараз вже ні. Вони щосили демонструють свої почуття і не соромляться проявляти їх навіть на публіці.
Читайте такожНадя Дорофєєва показала фігуру в БДСМ-бікіні
Цього разу фан-група подружжя опублікувала в Instagram відео, на якому Потап стоїть за Настею Каменських і пристрасно цілує її в плече, а потім в щоку. Відео вийшло досить жарким, бо навіть через монітор екрану відчувається пристрасть між ними.
На кадрах Настя постала в чорній сукні з одним плечем. Інше плече сексуально оголювалося. Доповнила вона такий "фатальний" образ масивними сережками з чорними каменями. Каменських ще та палка брюнетка.
Інші новини УНІАН:
- Гола попа і язик: Оля Цибульська шокувала фанатів новим фото
- Відома модель блиснула пишними формами в купальнику
- Потап вибачився за кліп Дорофєєвої на сольну пісню
Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram