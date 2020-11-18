Позитив приспустив штани / instagram.com/positiff
Блогер, ілюзіоніст, учасник команди Magic Five Діма Євтушенко опублікував в Instagram фотографію, на якій постав з артистом Позитивом.
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На знімку хлопці приспустили штани і показали попу. Це фото було зроблено під час зйомок шоу "Де логіка?".
"Хочу попу як у Кім. Коротше, головне сам посперечався, сам програв, сам виконав", - написав Євтушенко.
Фанати сприйняли цей знімок з гумором. Вони відзначили, що фото вийшло класне.
"Ахаха, голожопікі", "Скромняшки", "Милота", - написали фанати.
Позитив приспустив штани / instagram.com/evtushenko_dima
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