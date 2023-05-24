Тепер Лариса Опанасюк не займає посаду при незаконній адміністрації півострова.

Маму учасниць відомого українського дуету Anna Maria Лариса Опанасюк звільнена з посади уповноваженого з прав людини незаконної адміністрації в Криму. Про це повідомляють росЗМІ.

Підросбностей причини звільнення пропагандисти не розкривають, проте зазначається, що Опанасюк подала заяву за власним бажанням.

"Припинити 24 травня 2023 року достроково повноваження Опанасюк Лариси Миколаївни як особи, що заміщає державний пост Республіки Крим уповноваженого з прав людини в Республіці Крим", - сказано в документі, опублікованому на сайті окупаційної влади Криму.

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Зазначимо, самі виконавиці активно підтримують Україну. З початку повномасштабної війни Anna Maria дали величезну кількість благодійних концертів у військових шпиталях, притулках для переселенців, у лікарнях для поранених українських захисників.

Однак під час Нацвідбору на Євробачення-2019 дівчата не висловлювали таку чітку патріотичну позицію і не змогли відповісти чий Крим. Зараз же вони в один голос стверджують: "Крим - це Україна, інакше бути не може. Крим був, є і буде українським".

Відносно мами-зрадниці дівчата коментують досить стримано - учасниці дуету переконані, що вони не повинні нести відповідальність за слова і вчинки своїх батьків, оскільки вони - дорослі люди, у яких своє життя.

Нагадаємо, Джамала зі сльозами на очах пояснила дуету ANNA MARIA, чий Крим.

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