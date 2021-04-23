На початку березня знаменитість народила первістка.

Американська супермодель Емілі Ратаковскі, яка 8 березня народила первістка, поділилася інтимним знімком з часів своєї вагітності.

Читайте також"Солодкий пиріжок": Емілі Ратаковскі показала, як годує грудьми сина (фото)Фото вона опублікувала у своєму Instagram.

На знімку Ратаковскі гола по пояс прикриває оголені груди руками поруч з чоловіком.

«До Слая (так вона називає малюка - УНІАН)», - підписала модель знімок.

Шанувальники знаменитості оцінили фото масою компліментів з побажаннями.

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Автор: Катерина Шварц