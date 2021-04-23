Вагітна Емілі Ратаковскі з чоловіком / фото instagram.com/emrata
Американська супермодель Емілі Ратаковскі, яка 8 березня народила первістка, поділилася інтимним знімком з часів своєї вагітності.
Читайте також"Солодкий пиріжок": Емілі Ратаковскі показала, як годує грудьми сина (фото)Фото вона опублікувала у своєму Instagram.
На знімку Ратаковскі гола по пояс прикриває оголені груди руками поруч з чоловіком.
«До Слая (так вона називає малюка - УНІАН)», - підписала модель знімок.
Шанувальники знаменитості оцінили фото масою компліментів з побажаннями.
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