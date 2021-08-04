Вартість торта сягає аж 225 доларів (6 тисяч гривень).

4 серпня дружина принца Гаррі Меган Маркл відзначає своє 40-річчя. На честь свята подружжя вирішило влаштувати банкет на 65 осіб.

Крім того, що фуршет обіцяє бути дуже різноманітним, Гаррі замовив ще й торт, вартість якого сягає 6 тисяч гривень. Цікаво, що торт буде незвичайним, а "голим", бо через напівпрозору глазур буде видно лише деякі його шари.

Елітна пекарня Posies & Sugar в Санта-Барбарі розсекретила інгредієнти, які використовує для начинки цього торта - арахісова паста, вершковий сир, кленовий сироп, соус дульсе де лече і свіжі ягоди. Такий триярусний торт розрахований на 30 осіб.

Нагадаємо, Меган Маркл народилася 4 серпня 1981 року в Лос-Анджелесі. Майбутня дружина принца Гаррі стала відомою завдяки серіалу "Форс-мажори", де вона з'являлася у відвертих сценах. Заради шлюбу з принцом їй довелося відмовитися від кар'єри актриси.

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Автор: Діана Могилєвич