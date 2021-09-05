Співачка поділилася кумедною історією з минулого.

Українська співачка Оля Полякова на YouTube-каналі Маші Єфросиніної в програмі "Дорослі дівчатка" розповіла, як багато років тому довела свою старшу дочку Машу до сліз.

Виявляється, що щороку зірка дарує своєму чоловікові Вадиму якесь враження на день народження. В один з випадків вона запросила його і дочку Машу в Італію на святкування. Так співпало, що в цей день Ватикан святкував ще й День міста. Звичайно, не обійшлося і без салюту, який і став приводом для жарту Олі Полякової. Який надалі і викликав сльози у маленької Маші.

"Колись у Ватикані був День міста і були салюти. Ми сиділи і спостерігали. Маші було тоді років 10-11. І я кажу: "Вадічек, я продала в Москві будинок і замовила салют!" Маша починає ридати і каже: "Я хотіла там жити!"- розповіла Полякова.

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Автор: Діана Могилєвич