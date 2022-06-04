На своєму тілі вона зобразила тризуб і квіти.

Український продюсер Олена Мозгова поділилася фотографією татуювання, яка тепер прикрашає її руку. Патріотичне тату вийшло яскравим і привабливим - на ньому зображений тризуб, а навколо нього - квіти. Знімок Мозгова опублікувала в Instagram-блозі.

"Ми закінчили наш шедевр! Квіти і тризуб з мечем - це саме те, що відчувала і дуже хотіла, це те, про що я мрію! І так буде! Перемога, відновлення і з часом, квітуча, щаслива, сильна і непереможна Україна", - прокоментувала Олена Мозгова.

Нагадаємо, продюсер Олена Мозгова підстриглася майже налисо.

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