Серце Заріцької тепер вільне.

Українська співачка Олександра Заріцька у восьмому ефірі шоу "Танці з зірками" розповіла, що зовсім недавно розлучилася зі своїм коханим. Хоча ще кілька тижнів тому вона говорила, що щаслива з ним у стосунках, але його особистість розкривати поки не хоче.

"Моє серце вільне, і я відкрита до кохання. І я відчуваю, що ця людина десь дуже поруч", - сказала Олександра.

Варто відзначити, що глядачі кожен ефір помічають тепле ставлення Юрія Мєшкова до своєї партнерки Заріцької. Більш того, він неодноразово говорив, що дівчина йому симпатична. Та й сама Олександра заявляла, що Юрій її надихає.

Нагадаємо, у восьмому ефірі шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар натякнула на третю вагітність.

Олександра Заріцька - українська співачка, учасниця шоу "Голос країни" і "Х-фактор".

У 2017 році Олександра разом з Микитою Будаш створила групу "KAZKA". У цьому ж році група випустила свій перший сингл, з яким вони пройшли кастинг на шоу "Х-фактор", де група зайняла 7 місце. У 2018 році група взяла участь в українському національному відборі на "Євробачення-2018", зайнявши 15 місце. 27 квітня 2018 року KAZKA випустили свій перший альбом, який називається "KARMA". 27 грудня 2019 року випустили другий студійний альбом "NIRVANA".

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Автор: Діана Могилєвич