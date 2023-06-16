Репер привітав донечку з днем народження та знову повернувся на фронт.

Український репер YARMAK (Олександр Ярмак), який на початку повномасштабної війни встав на захист України, показав щемливе відео. Він виконав обіцянку, яку давав своїй доньці.

Артист розповів, що він "летів" на потяг прямо з позицій. Він привітав маленьку донечку з днем народження, а потім повернувся на фронт.

"Вчора тато прямо з позиції, лиш скинувши броню летів на потяг, щоб зранку привітати своє щастя з днем народження і їхати назад. Тато завжди виконує обіцянки, тато обовʼязково дійде до переможного дня! Дякую моїй коханій дружині, що подарувала мені головне щастя життя, та виховує доброю, патріотичною і щирою людиною наше маля", - розповів Ярмак.

Співак на мить повернувся додому, коли його донька ще спала. Він прийшов з букетом квітів та розбудив дитину. Заспана дівчинка не одразу зрозуміла, що відбувається. Проте вона дуже зраділа, коли побачила батька.

Щемливе відео розчулило мережу. Коментатори пишуть, що бажають усім дітям України, чиї батьки воюють на фронті, аби вони завжди посміхалися. Також користувачі пишуть:

"Серце на шматки. З днем народження вашу донечку! Щасливого, мирного та переможного дитинства!"

"Нехай кожна дитинка дочекається свого найріднішого!"

"Дійсно, до сліз. Ми обов'язково переможемо і кожен герой повернеться до своїх рідних".

Хто такий Ярмак

Репер, який випустив чимало хітів, на початку великої війни пішов на фронт. Він захищає Україну, спочатку Ярмак був гранатометником, а нині він займається аеророзвідкою.

Нещодавно артист показував реалії війни. Його маленька донька побачила російські ракети, які збили поруч з будинком. Сумне фото здивувало мережу.

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