Телеведуча спровокувала хвилю обурення в мережі.

Скандальна телеведуча Сніжана Єгорова вчергове спровокувала хвилю обурення у мережі невдалим жартом про українську мову.

Читайте такожЕкс-соратниця Януковича оскандалилася в прямому ефірі, закликавши вшанувати пам'ять російських терористівНа своїй сторінці в Facebook ведуча запропонувала поміркувати на мовну тему, опублікувавши картинку на якій написано:

"Мамо, А навіщо мені вчити українську мову? - Тому що без неї, синку, ти не зможеш працювати офіціантом".

"А що ви думаєте з цього приводу? Збіг?" - запитала Єгорова.

Провокаційний жарт Єгорової: реакція мережі

Користувачі в коментарях розділилися в думках, деякі підтримали опальну ведучу, інші різко розкритикували її:

"Сніжана, коли у вас рейс до Росії? З радістю допоможу упакувати валізи!";

"Шановні недруги, ви ніколи не любили українську та Україну, і вас також переживемо";

"Яка ви примітивна";

"Я думаю, що у вас вата головного мозку";

"Той, хто зневажливо ставиться до мови, не може і сам викликати поваги до себе";

"Такими законами вони нас відволікають від нагальних проблем";

"Я думаю, що маразм міцнішає, і нам забивають голову різною фігнею";

"Якась Сніжана закинула тему, як кісточку собаці, а народ давай мусолити вже давно замусолену тему".

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Автор: Катерина Шварц