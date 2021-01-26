Скандальна телеведуча Сніжана Єгорова вчергове спровокувала хвилю обурення у мережі невдалим жартом про українську мову.
Читайте такожЕкс-соратниця Януковича оскандалилася в прямому ефірі, закликавши вшанувати пам'ять російських терористівНа своїй сторінці в Facebook ведуча запропонувала поміркувати на мовну тему, опублікувавши картинку на якій написано:
"Мамо, А навіщо мені вчити українську мову? - Тому що без неї, синку, ти не зможеш працювати офіціантом".
"А що ви думаєте з цього приводу? Збіг?" - запитала Єгорова.
Провокаційний жарт Єгорової: реакція мережі
Користувачі в коментарях розділилися в думках, деякі підтримали опальну ведучу, інші різко розкритикували її:
"Сніжана, коли у вас рейс до Росії? З радістю допоможу упакувати валізи!";
"Шановні недруги, ви ніколи не любили українську та Україну, і вас також переживемо";
"Яка ви примітивна";
"Я думаю, що у вас вата головного мозку";
"Той, хто зневажливо ставиться до мови, не може і сам викликати поваги до себе";
"Такими законами вони нас відволікають від нагальних проблем";
"Я думаю, що маразм міцнішає, і нам забивають голову різною фігнею";
"Якась Сніжана закинула тему, як кісточку собаці, а народ давай мусолити вже давно замусолену тему".
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