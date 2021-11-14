Співачка виступала проти відносин Орбакайте і Авраама Руссо.

Російська співачка Алла Пугачова не дала своїй дочці Христині Орбакайте закрутити роман з відомим артистом Авраамом Руссо. Примадонна боялася третьої вагітності своєї спадкоємиці й навіть пустила в дію зв'язки.

Про це Руссо зізнався в ефірі російського шоу "Секрет на мільйон".

Орбакайте і Руссо створили успішний дует, у 2000-х роках вони випустили кілька хітів і були на хвилі слави. У той час Пугачова сильно переживала про майбутнє дочки й виступила проти її роману з артистом. За словами самого співака, між ним і Орбакайте дійсно могли зародитися романтичні почуття, але він вирішив не псувати робочі відносини.

Пугачова ж все одно не вгамовувалася. Вона сильно боялася третьої вагітності Орбакайте, досвід її минулих відносин показував - розлучатися з чоловіками без скандалів і чвар вдається не завжди. Заради порятунку майбутнього своєї дочки Пугачова навіть зверталася до російського продюсера Йосипа Пригожина, який на той момент співпрацював з Руссо.

"Пугачова кликала до себе Пригожина... Переживала, щоб не закінчилося все третьою дитиною. Я б не сказав, що були тільки робочі відносини. Ми досі дружимо. Якби я був хитрою людиною, я б скористався моментом. Але я ставився до Христини дуже добре... З усіх боків цей союз виглядав вигідним. Але якби не пішов цей роман, це б зіпсувало все", зізнався співак.

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Автор: Віолетта Орлова