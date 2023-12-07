У Сенаті США заблокували винесення на розгляд законопроекту щодо додаткового фінансування, де передбачалися кошти на допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню.

Відомий американський письменник Стівен Кінг розкритикував членів Республіканської партії після провального голосування щодо законопроекту про допомогу Україні в Сенаті США.

"Республіканці блокують допомогу Україні. Путін їх любить", — написав він у соцмережі X.

Зазначимо, що в ніч на 7 грудня (за київським часом) у Сенаті США відбулося голосування за винесення на розгляд законопроекту щодо додаткового фінансування у розмірі 106 млрд доларів, де передбачалися кошти на допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню. 61 млрд доларів із цієї суми мав піти саме на підтримку України. Проте сенатори провалили процедурне голосування, так і не набравши необхідних 60 голосів.

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Як Стівен Кінг підтримує Україну

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну американський письменник Стівен Кінг підтримав український народ. Він опублікував фото у футболці із написом "I stand with Ukraine".

Крім того, Кінг регулярно пише про російську війну проти України у своїх соцмережах. Зокрема, в квітні 2023 року він закликав світ зберігати Україну в серцях і не підтримувати умиротворювачів.

Він також прокоментував удар російських окупантів по багатоповерхівці в Умані 28 квітня, де загинуло понад 20 людей, зокрема діти віком від 1,5 до 16 років.

"Росія вбиває все більше українських мирних жителів, включаючи дітей, за допомогою ударів безпілотників. Це не війна. Це – тероризм", – написав Стівен Кінг.

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