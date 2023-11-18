Співак продемонстрував здібності, про які раніше не розповідав.

Путініст Філіп Кіркоров "відзначився" новою витівкою. Цього разу в компанії російського бомонду співак продемонстрував свої "надприродні здібності".

Як повідомляє Телеграм-канал "НеМалахов", Кіркоров показав фокуси з картами. Путініст переконуває, що здатен наосліп відчути, якого кольору масть будь-якої карти з колоди.

"Відчуваю кольори. Я можу розрізняти кольори", - заявив Кіркоров.

Після цього він перетасував колоду карт та почав вгадувати наосліп, якого кольору карта буде наступною. Публіка, очевидно, була у захваті від "здібностей" співака. Йому аплодували та запитували, як це працює.

"Філю, для чого тобі музика? Їдь у казино", - сказав голос за кадром, схожий на Ксенію Собчак.

"Філю, ти не тим займаєшся", - додав чоловічий голос.

Нагадаємо, раніше Філіпа Кіркорова висміяли в мережі. Журналіст Дмитро Гордон опублікував відео, на якому путініст намагається показати всі свої вокальні можливості, але виходило у нього це дуже смішно.

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