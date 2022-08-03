Артист рукою танцівниці помацав своє інтимне місце.

Російський артист Філіп Кіркоров, який підтримує злочинний режим Кремля, зганьбився новою витівкою під час свого виступу.

Під час виконання пісні "Цвет настроения черный" він взяв руку танцівниці, яка сиділа перед ним на колінах, і приголубив своє інтимне місце.

Цей момент потрапив на відео і відразу ж розлетівся мережею. Користувачі соцмереж встигли відреагувати на такий ганебний вчинок путінського папуги.

"Як дивляться мої концерти ті, хто не встиг купити квитки", - прокоментував ролик Кіркоров.

При цьому багато фоловерів не оцінили витівку артиста. У коментарях під відео вони пишуть, що таке соромно виставляти на загальний огляд.

Нагадаємо, колись російський артист Філіп Кіркоров був яскравим і харизматичним. Але на шостому десятку він перетворився на звичайного путінського папугу, який за 80 тисяч євро розважає у Криму на своєму концерті поранених рашистів.

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