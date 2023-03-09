Росія знову вдарила по Україні ракетами.

Українські зірки прокоментували новий ракетний удар, який вночі здійснила РФ. Окупанти вдарили по мирних містах нашої країни, багато хто прокинувся від вибухів.

Так, Катя Осадча спочатку розповіла, що вночі вона прийшла додому зі зйомок. Проте виспатися їй не вдалося, адже почалася повітряна тривога. Ведуча згодом поділилася своїми роздумами щодо того, як би себе поводили росіяни, якби вони рік жили в умовах постійних ракетних атак.

"Не думаю, що є межа нашої злості. Гарного вам дня. Сил і натхнення попри все. Цим ми від них і відрізняємося. Ми не боягузи", - написала ведуча.

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Також про ракетну атаку висловилася Маша Єфросиніна. Нині вона перебуває в Ізраїлі, проте усе одно сильно переймається за Україну. Ведуча зазначила, що в неї "фізіологічна залежність" від того, що відбувається вдома.

Також Єфросиніна показала жестом, як вона ставиться до РФ. Ведуча залишила для росіян красномовне "побажання".

Блогерка Аліна Шаманська, яка нині мешкає зі своїм сином у США, написала, що окупанти могли влаштувати ракетну атаку по Україні через День народження Тараса Шевченка.

Вона назвала росіян потворами. Шаманська також зазначила, що росіяни "б'ються у конвульсіях".

Також про масований удар по Україні висловилися шоумен Володимир Остапчук, травесті-діва Монро, та актриса Дарина Петрожицька. Усі вони мешкають у Києві.

Остапчук зазначив, що зранку його "бадьорив" не смак кави, а повітряна тривога. За словами Монро, вона крізь сон чула гуркіт, проте не стала прокидатися, адже не зрозуміла, що відбувається. А Петрожицька подякувала Силам Протиповітряної оборони.

Співачка Ольга Цибульська розповіла, що вона зі своєю дитиною ховається в укритті. Вона закликала українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Фронтвумен The Hardkiss Юлія Саніна також розмістила Stories та розповіла, що країна-агресорка здійснила 81 пуск ракет. А зірка "Сватів" Анна Кошмал зазначила, що прокинулася від потужного вибуху. За словами актриси, її "трохи потрусило", проте вона опанувала себе та дочекалася, поки закінчиться повітряна тривога.

Ракетний удар 9 березня - що відомо

9 березня по всій Україні оголошували повітряну тривогу. В різних регіонах пролунали вибухи. "Масована ракетна атака по всій країні. Київ, Кіровоградщина, Дніпропетровщина, Одещина, Харківщина, Запоріжжя, Львівщина, Івано-Франківська, Житомирська, Вінницька області. Атаки на об'єкти критичної інфраструктури, житлові будинки. На жаль, є постраждалі і загиблі. Мої співчуття рідним", - згодом повідомив президент України Володимир Зеленський.

Також стало відомо, що РФ використала для ударів по нашій країні 81 ракету різного базування. З 48 крилатих ракет Х-101/Х-555 та "Калібр" ППО знищили 34.

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