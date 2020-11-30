Акторка поставила собі за мету схуднути до кінця 2020 року.

Відома акторка Ребел Вілсон на місяць раніше досягла своєї мети схуднути до 75 кілограмів.

Читайте такожАдель в ефірі популярного шоу пожартувала про втрату вагиПро це вона повідомила в Instagram, опублікувавши у stories фото з числом на вагах – 74,6 кг.

«Досягла бажаної ваги з місяцем в запасі! І хоча справа не в цифрах, а в здоров'ї, мені потрібна була чітка мета, і я обрала 75 кг». – зазначила вона у підписі.

Відомо, що зірка поставила собі за мету схуднути до кінця 2020 року ще у січні. Вона заявила, що цей рік стане для неї роком здоров'я. Й відтоді авторка активно займалася спортом, правильно харчувалася та регулярно демонструвала це своїм підписникам.

У липні вона повідомила, що схудла майже на 20 кілограмів, після чого їй залишалося скинути ще 8.

Ребел Вілсон: що відомо про акторку

Австралійська акторка, сценарист та продюсер.

Почала свою кар'єру з участі в австралійських комедійних шоу.

Дебютувала в США з роллю у фільмі «Подружки нареченої».

Справжній прорив акторки відбувся після ролі в романтичних комедіях «Ідеальний голос» та «Холостячки».

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Автор: Катерина Шварц