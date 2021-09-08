Телеведуча перефарбувала волосся в блонд.

Українська телеведуча Регіна Тодоренко, яка вже кілька років живе і працює в РФ, показала зміни в зовнішності.

Зірка вирішила перефарбувати волосся в блонд, з яким ходила чотири роки тому. Варто відзначити, що такий колір зараз в моді. Раніше ми розповідали, до яких ще модних відтінків волосся варто придивитися цієї осені.

"Я знову блонд, як і 4 роки тому. Раптом захотілося освіжитися, але думаю, що ненадовго", - підписала фото Регіна.

"Богиня", "Вау, тобі все личить", "Блонд завжди робить образ яскравішим", "Я завжди за натуральність", - пишуть фани в коментарях.

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Чим відома Регіна Тодоренко

Тодоренко кілька разів потрапляла в гучні скандали. Вона була ведучою програми "Орел і Решка". Регіна розповіла, що золотої карти насправді не існує. Тоді розгорівся скандал навколо виступу Регіни.

Також вона висловлювалася про домашнє насильство під час інтерв'ю. Тоді Тодоренко сказала: "А що ти зробила для того, щоб він тебе не бив? А що ти зробила для того, щоб він тебе вдарив?" Після цього в Instagram блогера з'явилися сотні негативних коментарів.

Автор: Діана Могилєвич