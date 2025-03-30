Стало відомо, яка причина смерті знаменитості.

У суботу, 29 березня, помер американський актор Річард Чемберлен, відомий за роллю в екранізації роману Джеймса Клавелла "Сьоґун", "Граф Монте-Крісто" та "Ті, що співають у терні". Його не стало на 91-му році життя.

Про смерть артиста оголосив публіцист Харлан Болл, повідомляє видання Variety. Він пішов з життя на Гаваях. Причиною зупинки серця кінозірки стали ускладнення після перенесеного інсульту.

"Наш улюблений Річард тепер з ангелами. Він вільний і злітає до тих, кого ми любимо. Які ж ми щасливі, що знали таку дивовижну і люблячу душу. Любов ніколи не вмирає. І наша любов знаходиться під його крилами, піднімаючи його до наступної великої пригоди", – зазначив Болл.

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Що відомо про Річарда Чемберлена

Актор народився у 1934 році в Лос-Анджелесі. Вже 31 березня йому міг би виповнитися 91 рік. Свій акторський шлях артист розпочав зі знімань у картинах "Димок зі ствола" та "Альфред Гічкок представляє".

На початку 1960-х років Чемберлен отримав головну роль серіалі "Доктор Кілдер", яка принесла йому світову славу та його перший "Золотий глобус". В ті часи знаменитість паралельно займався музикою, зокрема, він випустив два альбоми "Richard Chamberlain Sings" та "The Theme From Dr. Kildare".

Також він перевтілився у Джона Блекторна у серіалі "Сьоґун" 1980 року і зіграв у драмі "Ті, що співають у терні". Ці проєкти стали дуже успішними, через що актор був одним з найбільш високооплачуваних у 1990-х. За час своєї кар'єри Річард встиг знятися і в фільмах "Дорога на Захід", "Таємниця особи Борна" та "Валленберг: Історія героя".

У 2003 році він опублікував автобіографічну книгу "Розбита любов", де вперше публічно зізнався, що в нього нетрадиційна орієнтація. З середини 1970-х артист перебував у стосунках з актором і продюсером Мартіном Раббеттом.

Нагадаємо, раніше помер зірка фільму "Основний інстинкт" Деніс Арндт. Актор, який зіграв у картині лейтенанта Філа Уокера, пішов з життя 25 березня. На момент смерті артисту було 86 років.

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