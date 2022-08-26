За словами окупантів, в районі ЗАЕС нібито загорівся ліс.

Росія заявила про нову пожежу в районі Запорізької атомної станції - найбільшого ядерного об'єкта в Європі.

Про це пише пропагандистський ресурс РИА Новости з посиланням на місцевого колаборанта Рогова.

За словами окупантів, біля ЗАЕС нібито загорівся ліс.

Як писав УНІАН, внаслідок дій окупантів вперше в історії сталося повне відключення Запорізької атомної електростанції від енергомережі. Через деякий час Запорізька АЕС відновила з'єднання з українською повітряною лінією ПЛ - 750 кВ "Дніпровська". Всі шість блоків залишилися відключеними від мережі після відновлення лінії електропередач.

Росія контролює ЗАЕС з 4 березня. Окупанти неодноразово обстрілювали територію станції і пошкодили ряд об'єктів.

Україна просила про допомогу у Міжнародного агентства з атомної енергії, а ЄС і понад 40 країн світу закликали Росію негайно вивести війська і персонал.

В ООН готові підтримати поїздку місії МАГАТЕ на атомну електростанцію, якщо це одночасно схвалять і Україна, і РФ.

Президент Володимир Зеленський після зустрічі з генсеком ООН заявив, що місія може швидко і безпечно потрапити на станцію легальним способом через вільну територію України.

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