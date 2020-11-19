Поховають режисера на Личаківському кладовищі.

Церемонія прощання з театральним режисером Романом Віктюком, який помер на 85-му році життя, відбудеться у понеділок, 23 листопада, у Львові.

Про це повідомляє прес-служба Львівської облдержадміністрації.

«У понеділок, 23 листопада, відбудеться прощання з видатним режисером Романом Віктюком», - йдеться у повідомленні.

За відомостями ОДА, прощальна церемонія розпочнеться з дому митця, що на площі Галицькій, 7 о 9:00. О 10:00 з Віктюком прощатимуться в Першому театрі, о 12:00 відбудеться громадська панахида.

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«Потім тіло режисера перенесуть до Церкви святого Андрія, де здійснять молитовний чин. Поховають Віктюка о 15:00 годині на Личаківському кладовищі», - поінформували у відомстві.

В ОДА наголосили, що на церемоніях прощання будуть дотримані всі карантинні норми.

«Прохання усіх дотримуватись дистанції, одягати захисну маску та використовувати дезінфектор», - сказано у повідомленні.

Смерть Романа Віктюка: що відомо

Режисер Роман Віктюк помер на 85-му році життя 17 листопада у Росії.

27 жовтня стало відомо, що Віктюка госпіталізовано з коронавірусом.

Роман Віктюк народився в 1936 році у Львові. З 1970-х років ставив спектаклі в різних театрах Москви. У 1988 році на сцені театру «Сатирикон» поставив свій найзнаменитіший спектакль – «Служниці», в якому всі ролі грали чоловіки. А через три роки спектаклем «М. Баттерфляй» відкрив Театр Романа Віктюка.

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Автор: Світлана Макринська