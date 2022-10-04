Телеведучий сказав, що дійсно дзвонив українському реперу, але ридань в трубку не було.

Російський телеведучий Іван Ургант виправдався за свій дзвінок реперу Потапу. Нещодавно музикант розповів, що росіянин дзвонив йому після повномасштабного вторгнення, ридав у трубку і просив вибачення за свою країну. Зараз Ургант вирішив внести ясність в дану ситуацію і підкреслив, що все було не зовсім так. Його виправдання публікують російські ЗМІ.

"Я не звик коментувати приватні розмови в публічному просторі, тому що вважаю, що приватна телефонна розмова стосується тільки тих людей, які говорять, і тих спецслужб, які слухають. Виявляється, не тільки. В такому випадку повідомляю. У трубку не ридав. Вибачення за країну не просив", - цитують у ЗМІ слова Івана Урганта.

Однак він не уточнив про що саме говорив з українським музикантом Потапом.

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Іван Ургант про війну в Україні

Російський телеведучий 24 лютого 2022 року у своєму блозі оприлюднив Чорний квадрат, під яким написав: "Страх і біль. Ні війні".

Примітно, що саме після цього Урганта перестали транслювати на пропагандистському Першому каналі, де раніше його випуски виходили в прайм-таймі.

Нагадаємо, Потапа розкритикували за те, що він нібито намагався пересидіти війну за кордоном. На це музикант відповів хейтерам і показав, як вступав в терроборону.

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