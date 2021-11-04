Дурнєв випадково засвітив інтимну частину тіла Даші.

Українська співачка і модель Даша Астаф'єва прийшла на зйомки до ведучого Олексія Дурнєва і потрапила в курйозну ситуацію.

Шоумен вирішив зняти короткий ролик з Дашею, і в момент, коли їй вішали мікрофон, він підійшов і розкрив Астаф'євий шовковий халат. Попри те, що під халатиком був чорний мереживний корсет, груди Даші можна розглянути.

Також Дурнєв помацав Астаф'єву за груди, а та засоромилася і прикрила їх рукою.

Нагадаємо, раніше українська зірка Playboy показала нове секс-відео і вразила фанів.

Хто така Даша Астаф'єва

Даша Астаф'єва - українська модель, співачка, актриса і телеведуча. Солістка групи NikitA (2008-2017). Отримала популярність, вигравши титул Playmate of the Month ювілейного журналу Playboy, була учасницею української "Фабрики зірок", ведучою телеканалу М1, з'явилася на обкладинці українського видання журналу Playboy, випустила альбом в якості вокалістки поп-групи NikitA, а також, в 2008 році привернула увагу Х'ю Хефнера - засновника і шеф-редактора журналу Playboy.

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Автор: Діана Могилєвич