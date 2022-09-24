Раніше голлівудський актор приголомшив новиною про розірвання шлюбу після 25 років спільного життя.

Голлівудський актор Сильвестр Сталлоне і його дружина, модель Дженніфер Флавін, після гучних заяв про розлучення знайшли розуміння і, судячи з усього, не планують розлучатися. Про це пише видання Page Six, посилаючись на представника зіркової пари.

Відомо, що зустріч і спокійна розмова допомогли вирішити всі непорозуміння.

"Вони вирішили знову зустрітися вдома, де поговорили і змогли залагодити свої розбіжності. Вони обидва дуже щасливі", - цитує видання слова представника подружжя.

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Повідомляється, що до суду вже подали документи для призупинення шлюборозлучного процесу.

До слова, сам Сталлоне цю інформацію не коментував, але опублікував зворушливе фото, де йде тримаючись за руку з дружиною.

Також був опублікований знімок, де вони зібралися всією сім'єю: Сталлоне, дружина і троє дітей. В описі до фотографії він написав: "Чудово".

Розлучення Сільвестра Сталлоне

У серпні 2022 року стало відомо, що дружина голлівудського актора Сільвестра Сталлоне - модель Дженніфер Флавін - подала на розлучення. Вона сказала, що це рішення її дуже засмучує, проте екс-партнери мають намір "мирно рухатися вперед".

Довгий час вони не давали жодних коментарів із цього приводу, проте зараз фанати раді, що ситуація залагодилася.

Нагадаємо, раніше Сільвестр Сталлоне приголомшив мережу архівним фото.

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