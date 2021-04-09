Румер оголилася на фото / instagram.com/rumerwillis
Старша дочка Брюса Вілліса і Демі Мур, Румер Вілліс показала в Instagram фотографію в оголеному вигляді.
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Дівчина позує біля дзеркала з одним рушником на голові. При цьому тіло її повністю оголене. Щоб не створювати в мережі ще більший ажіотаж, вона вирішила прикрити свої інтимні місця великим листям з вазона, який стояв поруч.
"Ласкаво просимо в Джунглі", - підписала фото Румер.
Румер оголилася на фото / instagram.com/rumerwillis
Хто така Румер Вілліс:
- Румер - відома актриса, яка в 2008 році стала Міс "Золотий глобус"
- Вперше в кіно вона знялася в 1995 році. Зі знаменитою мамою вона грала в картині "Тоді і зараз"
- Також Румер перемогла в шоу "Танці з зірками"
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