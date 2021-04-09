Румер Вілліс показала пікантне фото.

Старша дочка Брюса Вілліса і Демі Мур, Румер Вілліс показала в Instagram фотографію в оголеному вигляді.

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Дівчина позує біля дзеркала з одним рушником на голові. При цьому тіло її повністю оголене. Щоб не створювати в мережі ще більший ажіотаж, вона вирішила прикрити свої інтимні місця великим листям з вазона, який стояв поруч.

"Ласкаво просимо в Джунглі", - підписала фото Румер.

Хто така Румер Вілліс:

Румер - відома актриса, яка в 2008 році стала Міс "Золотий глобус"

Вперше в кіно вона знялася в 1995 році. Зі знаменитою мамою вона грала в картині "Тоді і зараз"

Також Румер перемогла в шоу "Танці з зірками"

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Автор: Діана Могилєвич