Його обраницею стала українська співачка і автор пісень Юлія Лущинська.

Актор і сценарист "Студії Квартал 95" Руслан Ханумак тільки недавно пережив розставання з Аліною Шаманською, а після - потрапив у скандал через пісню "Діка дичка" - його звинуватили в сексизмі. Зараз стало відомо, що між цими скандалами він встиг закрутити нові стосунки.

Виявилося, його обраницею стала українська співачка і автор пісень Юлія Лущинська, яка прославилася завдяки пісні "Гопак". Про це артисти повідомили, записавши відео в TikTok.

"Ми не хотіли вам говорити, але ми... хлопець і дівчина! Відкриваємо наш секрет! Як вам новина?" - написала Юлія Лущинська під відео в TikTok.

Відео дня

Реакція соцмереж

"Бідний хлопець..."

"Вам потрібно дати музичну премію за два найбільш відстійних треки 2023"

"Він одружений! Черговий хайп?"

"Вони знайшли одне одного!"

"Судячи з їхньої творчості, вони ідеальна пара!"

Зазначимо, Юлія Лущинська - українська співачка і автор пісень. Творчість співачки орієнтована на українські мотиви. Руслан Ханумак прославився як актор і комік, але півроку тому вирішив спробувати себе в музиці. Після скандалу навколо пісні "Діка дичка" заявив, що завершує музичну кар'єру.

Нагадаємо, зірка"Кварталу" Ханумак після розлучення поставив хрест на особистому житті.

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