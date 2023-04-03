Актор і сценарист "Студії Квартал 95" Руслан Ханумак тільки недавно пережив розставання з Аліною Шаманською, а після - потрапив у скандал через пісню "Діка дичка" - його звинуватили в сексизмі. Зараз стало відомо, що між цими скандалами він встиг закрутити нові стосунки.
Виявилося, його обраницею стала українська співачка і автор пісень Юлія Лущинська, яка прославилася завдяки пісні "Гопак". Про це артисти повідомили, записавши відео в TikTok.
"Ми не хотіли вам говорити, але ми... хлопець і дівчина! Відкриваємо наш секрет! Як вам новина?" - написала Юлія Лущинська під відео в TikTok.
Реакція соцмереж
- "Бідний хлопець..."
- "Вам потрібно дати музичну премію за два найбільш відстійних треки 2023"
- "Він одружений! Черговий хайп?"
- "Вони знайшли одне одного!"
- "Судячи з їхньої творчості, вони ідеальна пара!"
Зазначимо, Юлія Лущинська - українська співачка і автор пісень. Творчість співачки орієнтована на українські мотиви. Руслан Ханумак прославився як актор і комік, але півроку тому вирішив спробувати себе в музиці. Після скандалу навколо пісні "Діка дичка" заявив, що завершує музичну кар'єру.
Нагадаємо, зірка"Кварталу" Ханумак після розлучення поставив хрест на особистому житті.