Співачка відреагувала на фейкове повідомлення.

Українська співачка Світлана Лобода відреагувала на фейкове звернення нібито від свого імені про російську мову. Співачка назвала це "проплаченою історією".

Так, у соціальній мережі Instagram хтось опублікував нібито звернення Світлани Лободи про те, що російська мова є рідною для неї і що вона приносить їй більше грошей, ніж українська.

"Я розмовляла російською і буду розмовляти, як і мої родичі. Для мене це перша рідна мова, а зараз мова, на якій я заробляю і на якій говорить моя сім'я. Я знаю українську, я люблю українську, але більше грошей мені приносить російська. Нічого особистого", - йдеться в повідомленні.

Після того, як Лобода дізналася про це фейкове повідомлення, не змогла залишитися осторонь. Вона заявила, що це "проплачена історія", яка свідчить про вседозволеність і безкарність.

"Нова проплачена історія. Дана stories ніколи не публікувалася в моїх соціальних мережах. Вседозволеність і безкарність", - сказала співачка.

Світлана Лобода: позиція щодо війни в Україні

У перші місяці повномасштабного російського вторгнення Світлана Лобода мовчала. Після того, як її внесли в "чорний список" артистів, які мовчки підтримують злочинний режим Кремля, вона визначилася зі своєю позицією. Співачка заявила, що підтримує Україну і навіть готова фінансово допомогти рідному Ірпеню, який постраждав від російських окупантів.

Зараз співачка виступає на благодійних концертах на підтримку України. На даний момент вона перебуває в турі Америкою.

Нагадаємо, раніше Лобода висловилася про політику Путіна і майбутнє Росії.

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