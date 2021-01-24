Дімопулос блиснула попою / instagram.com/santadimopulos
Українська співачка Санта Дімопулос опублікувала в Instagram новий знімок.
На фотографії вона позує в червоному роздільному купальнику, лежачи біля океану. До слова, зараз Санта разом зі своєю сім'єю відпочиває на Мальдівах.
Дімопулос повернулася до камери спиною і показала соковиті сідниці. Варто відзначити, що у неї дуже красива фігура. Вона регулярно займається спортом і стежить за своїм харчуванням. Крім того, в 2011 року вона стала чемпіонкою світу з фітнесу.
"Красуня", "Супер", "Шикарна дівчина", "Богиня", - написали фанати.
Дімопулос блиснула попою / instagram.com/santadimopulos
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