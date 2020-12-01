Співачка перемогла в танцювальному шоу.

Українська співачка Санта Дімопулос розповіла, що під час тренувань на "Танцях з зірками" вона не могла зупинитися тоді, коли це вимагав її організм.

Про це повідомляють Факти.

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Зірка розповіла, що вона перфекціоніст і відточувала номери до тих пір, поки вони не були ідеальними. Також вона додала, що під кінець проекту, повертаючись додому, вона знепритомніла.

"Це сталося в парадному, під кінець проекту. Я поверталася після примірки вже за північ. До цього у нас з партнером було кілька днів виснажливих і довгих репетицій. Я моторошний перфекціоніст і можу тренуватися на знос, поки не побачу ідеальний результат, не завжди можу вчасно зупинитися. Загалом, безсонні ночі, фізична втома і емоційне виснаження призвели до непритомності. Але я швидко прийшла в себе. Мені поставили крапельницю, і репетиції поновилися", - сказала Санта.

За її словами, вона і Макс Леонов тренувалися від п'яти до п'ятнадцяти годин на добу. Частенько починали вранці і виїжджали із залу після 12 ночі.

Нагадаємо, що Санта Дімопулос і Макс Леонов стали переможцями шоу "Танці з зірками". У фіналі Санта вирішила віддати свій кубок співачці Юлії Саніній, бо вона виступає за чесну боротьбу. Мовляв, вона займалася танцями в дитинстві, а Юля - ні.

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Автор: УНІАН