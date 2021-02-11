Сара Сампайо постала в дуже відвертій спідній білизні.

Відома модель Сара Сампайо опублікувала в Instagram несподіваний знімок.

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На фото вона позує спиною до фотографа. Дівчина одягла червону білизну з "секретиком". На трусиках ззаду є дірочка, яка звільняє шлях до заднього проходу. Найчастіше такі трусики можна знайти тільки в спеціалізованих магазинах.

"День Святого Валентина не за горами? У тебе є плани?",- запитала Сара у фанатів.

Шанувальники прийшли в захват від такого знімка. Мало того, що вони просто залайкали це фото, так ще й залишили безліч позитивних коментарів.

Хто така Сара Сампайо:

Сара Сампайо народилася в 1991 році, 21 липня, в Ліса-да-Палмейра

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Вона впізнавана і затребувана не тільки в модельних агентствах, але і в кінематографі

У 2011 році модель з'явилася в глянцевих журналах зі світовим ім'ям: Elle, Voque, Marie Claire, а також знялася в ролику для Armani

З 2012 року Сара Сампайо відома як обличчя бренду спідньої білизни Calzedoniа

Мрія стати ангелом Victoria's Secret здійснилася тільки в 2015 році. З цього моменту почався новий щабель в кар'єрі Сари

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Автор: Діана Могилєвич