За її словами, продюсер схиляв до інтиму не тільки її.

Співачка GIP C, яка нещодавно звинуватила продюсера Потапа в домаганнях, розповіла, що вона була не єдиною його жертвою. Дівчина зізналася, що Олексій Потапенко (справжнє ім'я Потапа, - УНІАН) робив мерзенні речі і неприємні пропозиції тим дівчатам, які хотіли побудувати кар'єру в шоу-бізнесі.

"Мені не потрібні якісь обійми, щоб мене пожаліли. Я взагалі намагаюся донести історію про те, що є "впливова" людина, яка користувалася і користується своєю популярністю для шантажу, робить противні і мерзенні речі по відношенню до мене, по відношенню до інших артисток, імена яких я поки не готова і не хочу називати", - написала GIP C в інста-блозі.

Вона додала, що їй було страшно говорити про це, поки вона жила в Україні, бо її шантажували і погрожували. Однак після того, як вона переїхала за кордон цей страх пропав, тому вона і зважилася розповісти свою історію.

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"Правда завжди збирається по шматочках. Чому тільки зараз? Бо далеко, бо погрожували, в Україні я б мовчала далі. Дівчата, хлопці десятиліттями мовчать... Мета була одна - закликати людей думати і дивитися уважно, кому аплодують. А я не хочу заглиблюватися в деталі далі", - додала співачка.

Нагадаємо, Потапа звинуватили в зрадах Насті Каменських. Співачка GIP С розповіла, що він схиляв її до інтиму, коли вже перебував з її колегою у стосунках. При цьому на загальних зустрічах кожен з них удавав, що нічого не відбувається.

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