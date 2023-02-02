Співачка показала своє обличчя без фільтрів / фото з instagram Селени Гомес

Американська співачка Селена Гомес приємно здивувала фанатів сміливими фото. Зірка показала обличчя без фільтрів і макіяжу, не соромлячись навіть невеликих висипань на шкірі.

Співачка, яку нерідко критикують в мережі, не страждає від комплексів. Своїм прикладом вона показує, що не потрібно соромитися своєї зовнішності, адже кожна людина - унікальна і прекрасна по-своєму. 

Селена Гомес без макіяжу / фото з Instagram Селени Гомес

А тому поки інші зірки відчайдушно "фотошоплять" кожен кадр, Гомес сміливо публікує в Instagram "живі" фото. На нових знімках вона позує перед камерою без голлівудської укладки, з розпатланим волоссям і без макіяжу. 

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Нове фото співачки Селени Гомес / фото з instagram Селени Гомес

Фанати прийшли в захват. Вони подякували Гомес за те, що вона чесна зі своїми шанувальниками і подає всім користувачам мережі хороший приклад.

Реакція фанатів на сміливі фото Селени Гомес:

  • "Я захоплююся тобою, Селена. Ви заохочуєте мене (насправді нас) показати красу, яка знаходиться всередині нас, у цій задушливій соціальній мережі, якою є Instagram, де всі повинні бути ідеальними та щасливими весь час... Дякую, що допомагаєш нам... Дякую за допомогу"

  • "Дякую, що даєте дівчатам впевненість бути собою, вони прекрасні такими, які є"

  • "Ти завжди виглядаєш приголомшливо, просто чудово!".

Нагадаємо, нещодавно Селена Гомес показала фігуру в купальнику, проте зірку нещадно розкритикували в мережі за неідеальну фігуру.

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