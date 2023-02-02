Співачка не страждає від комплексів і подає своїм фанатам гарний приклад.

Американська співачка Селена Гомес приємно здивувала фанатів сміливими фото. Зірка показала обличчя без фільтрів і макіяжу, не соромлячись навіть невеликих висипань на шкірі.

Співачка, яку нерідко критикують в мережі, не страждає від комплексів. Своїм прикладом вона показує, що не потрібно соромитися своєї зовнішності, адже кожна людина - унікальна і прекрасна по-своєму.

А тому поки інші зірки відчайдушно "фотошоплять" кожен кадр, Гомес сміливо публікує в Instagram "живі" фото. На нових знімках вона позує перед камерою без голлівудської укладки, з розпатланим волоссям і без макіяжу.

Відео дня

Фанати прийшли в захват. Вони подякували Гомес за те, що вона чесна зі своїми шанувальниками і подає всім користувачам мережі хороший приклад.

Реакція фанатів на сміливі фото Селени Гомес:

"Я захоплююся тобою, Селена. Ви заохочуєте мене (насправді нас) показати красу, яка знаходиться всередині нас, у цій задушливій соціальній мережі, якою є Instagram, де всі повинні бути ідеальними та щасливими весь час... Дякую, що допомагаєш нам... Дякую за допомогу"

"Дякую, що даєте дівчатам впевненість бути собою, вони прекрасні такими, які є"

"Ти завжди виглядаєш приголомшливо, просто чудово!".

Нагадаємо, нещодавно Селена Гомес показала фігуру в купальнику, проте зірку нещадно розкритикували в мережі за неідеальну фігуру.

Вас також можуть зацікавити новини: