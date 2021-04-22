Історичний поцілунок Руслана Сенічкіна з першим і найвідомішим людиноподібним роботом Софією - зібрав понад 1 млн. переглядів.

На своїй сторінці в Тікток, зірковий ведучий Сніданку з 1+1 опублікував ролик, в якому робот Софія на питання, чи можна її поцілувати, з усмішкою відповіла "так". Після поцілунку в щічку, ведучий додав: «Вона тепла…», і зніяковів.

Відео швидко розійшлося соцмережею, і набрало більше 1 мільйона переглядів та 115 тисяч лайків. Підписники оцінили сміливий крок Руслана, і почали активно репостити ролик та писати коментарі :

«Як цікаво! Ось це прогрес!»

«Вона така мила))»

«Це справді людина-робот? Таке існує?»

І дехто навіть пожартував:

«Руся, у вас навіть робот закохався. Не встояла 😍»

Нагадаємо, поцілунок Руслана і робота Софії відбувся у прямому ефірі «Сніданку з 1+1» 12 жовтня 2018 року. Це перший випадок в історії технологій, коли людина поцілувала робота. По завершенню інтерв’ю, Руслан Сенічкін подарував Софії букет жовтих троянд і запитав, чи може він її поцілувати. У відповідь Софія посміхнулася і відповіла згодою. До слова, на подібну пропозицію від голівудського актора Вілла Смітта, Софія відповіла відмовою. Тож наш Руслан переміг самого Вілла Сміта.

«Я був шокований згодою Софії, тому що раніше вона відмовила у поцілунку Віллу Смітту - коли той поліз цілуватись, робот заявила актору, що їм краще залишитись друзями, а мені відповіла «ТАК», - згадує ведучий.

Руслан має відповідний сертифікт про те, що він перший в світі чоловік, якому всесвітньо відомий робот Софія дозволила себе поцілувати.

Ведучий Сніданку з 1+1 Руслан Сенічкін лише нещодавно зареєструвався у соціальній мережі ТікТок під ніком @panda_senichkin. А за оновленнями сторінки вже постійно стежать майже 22 тисячі підписників.

Назву свого акаунту Руслан обрав не випадково, панда улюблена тварина ведучого схожість з якою неодноразово зауважили фани та друзі.

Зі своїми підписниками у ТікТок Сенічкін ділиться крутими рецептами страв та кулінарними лайфхаками. Відео з рецептом швидкої піци - зібрало 120 тисяч переглядів та понад 14 тисяч лайків.

Також, ведучий розкриває таємниці знімального процесу, та разом із зірками шоу бізнесу: Юрієм Ткачем, Юлією Саніною, Євгенієм Кошовим, Лідою Лі, Павлом Зібровим та NK знімає кумедні відео та танцювальні тренди.

600 тисяч переглядів зібрало відео, де Руслан разом із Юрієм Ткачем станцювали запальний танець.

Відзначимо, відео "Сніданків" можна подивитися на 1plus1.video.

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Автор: Тарас Сидоржевський