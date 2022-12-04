Вони стали ведучими премії "Пісня року".

Російські артисти Сергій Лазарєв і Лера Кудрявцева стали ведучими щорічної путінської премії "Пісня року". Під час концерту співак вирішив підколоти свою подругу і співведучу, в результаті чого реготали не тільки вони, але і вся зала.

Цей момент поширився мережею. На відео видно, як Лазарєв починає щось говорити, але раптово його перебиває Кудрявцева зі словами: "Зачекай". Потім ведуча доторкнулася до свого носа, на що Сергій дотепно запитав: "Ніс поправила?"

Після цього вони обидва почали сміятися, а разом з ними вся зала. Ведучі настільки заливалися реготом, що, здається, на хвилину забули про те, що вони ведуть церемонію нагородження премією.

Сергій Лазарєв і Лера Кудрявцева: курйози на "Пісні року"

У 2021 році під час премії "Пісня року" Лазарєв вирвав жмут волосся з голови Кудрявцевої. Він вирішив дістати квітку з її волосся, якою вона доповнила свою зачіску.

Лазарєв різко її висмикнув, а разом з нею і кілька пасом з перуки Лери. "Ледь перука не злетіла", - сказав тоді Лазарєв.

Нагадаємо, російська ведуча Лера Кудрявцева підтримала війну проти України.

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