Через надмірну увагу українців любить відпочивати за кордоном.

Зірка українських кулінарних шоу, відомий шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво склав перелік найбільших фобій, з якими йому довелося зіштовхнутися під час переїзду до Києва.

Про це він розповів своїм прихильникам в Instagram.

Ектор зауважив, що через популярність доводиться терпіти зайву увагу з боку фанатів.

Так, зірка зізнався, що дуже любив їздити у громадському транспорті й по 2-3 години блукати по ринках, але зараз не може це зробити.

Читайте такожСеітаблаєв віддав старшу доньку заміж (фото)"Зараз до мене підходить так багато людей, усі хочуть поговорити, зробити фото, кожному треба приділити увагу. Тому я ходжу за продуктами дуже швидко – по 15-20 хвилин", – написав він.

Також Ектор сумує за походами на концерти, коли його ще ніхто не міг упізнати. Через популярність чоловіку доводиться ретельно підбирати гардероб.

"Були випадки у деяких містах України, коли люди просто навалювалися гуртом, 20-50 людей. Одного разу було навіть 100 людей одночасно! Це була велика подія. Це просто викликає паніку. Я ж розумію, що вони просто хочуть поспілкуватися, чи фото зробити, але це лякає. Ніби тебе зараз затопчуть", – зізнався Ектор.

Популярний ведучий додав, що через надмірну увагу українців любить відпочивати за кордоном, де наших громадян менше.

"Найспокійніше, звісно, у Канаді. Я там можу місяць відпочивати, видохнути, пожити, як звичайна людина, котра ходить на ринок чи просто гуляє. У Канаді мене ніхто не знає, і я можу почуватися, як звичайна людина", – розповів Ектор.

Раніше Ектор поділився, як потерпав в Україні через расистські образи.

Хто такий Ектор Хіменес-Браво

Кулінар отримав широку популярність в Україні після того, як став суддею шоу "МастерШеф". З 2011 року він часто з'являється на українських телеканалах у ролі кулінарного експерта. Крім того, він розробив концепції ресторанів для багатьох світових готелів та інших закладів.

Автор: Віолетта Орлова