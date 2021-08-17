Софія Ротару побажала шанувальникам гарного дня.

74-річна відома співачка Софія Ротару опублікувала в Instagram новий знімок, на якому постала в темній сукні-вишиванці з українським орнаментом. Доповнила вона такий образ капцями і сонцезахисними окулярами.

"Гарного всім дня", - підписала кадр Ротару.

Шанувальники прийшли в захват від такого знімка і відзначили, що Ротару виглядає приголомшливо.

"Ви така красива", "Милуюся вами", "Найкраща", "Ви і краса - нероздільні", "Відмінно виглядаєте", "Шикарна жінка", "Найулюбленіша, найкрасивіша на всьому білому світі", "Неповторна", - пишуть користувачі мережі, поставивши понад 20 тисяч лайків під фото.

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Автор: Діана Могилєвич