Попри дефекти зовнішності, вони побудували успішну кар'єру.

Світові знаменитості, як і звичайні люди - не ідеальні. У них теж є проблеми зі шкірою, здоров'ям і якісь не зовсім приємні, але "родзинки" в зовнішності.

Вінні Харлоу

27-річна канадська супермодель Вінні Харлоу страждає вітіліго. Попри порушення пігментації шкіри, вона зуміла домогтися успіху в кар'єрі. Дівчина знімалася для багатьох відомих глянцевих журналів. Також вона не соромиться говорити про свою проблему і впевнена, що вітіліго не руйнує її життя.

Холлі Беррі

Голлівудська актриса Холлі Беррі також володіє певним дефектом. У неї на нозі шість пальців. Коли вона ще була маленькою, батьки не наважилися зробити їй операцію з видалення зайвого пальця. А подорослішавши, Холлі зуміла обернути це навіть в плюс.

Меттью Перрі

У дитячому садку зірці серіалу "Друзі" Меттью Перрі випадково притиснули палець дверима. Лікарям довелося ампутувати верхню фалангу пальця, але, здається, Перрі і так відмінно живе.

Тільда Суїнтон

Актриса Тільда Свінтон володіє трьома сосками. У дитинстві вона навіть жартувала, що третій сосок - це мітка відьми.

Сильвестр Сталлоне

Ще при народженні Сильвестр Сталлоне отримав травму, через що у нього розвинувся параліч лівої частини обличчя. Але це не завадило йому досягти неймовірного успіху в кіно.

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