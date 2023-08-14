Дівчина віджартувалася, що причиною зупинки був "шок поліціянтів".

Блогерку-мільйонницю Юлію Вербу (Вербинець) зупинили італійські копи, коли вона поверталася з Монако в Україну.

Як розповіла Верба в instastories, поліціянти зупинили на одному із шосе, перевірили документи та запитали, чи везе вона з собою гроші та золото.

Блогерка зазначила, що не зрозуміла причину зупинки, але пафосно віджартувалася, що поліцейські, мабуть, були здивовані, побачивши за кермом елітного авто 20-річну дівчину.

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"Все добре, підписники. Просто перевіряють. Я думаю, що вони шоковані, звідки така машина та чому вона їде в 20 років. Вони забрали у нас документи та пішли перевіряти. Запитали, чи є у мене гроші, чи є у мене золото з собою. Кажу: "Нічого немає, лише те, що на руках". Грошей немає, все витратили, 500 євро веземо додому в сумці", - розповіла блогерка.

Нагадаємо, що Верба з подругами вирушила в Монако новою елітною автівкою. Подорож була спонтанною, речі зібрали за 15 хвилин. Зараз Юлія повертається в Україну.

Скандал навколо автівки Верби

Раніше Юлія Верба похвалилася тим, що купила нову машину. Вона підкреслила, що має можливість придбати машину прямо з салону.

Після цього її атакували хейтери. Більш того, на сторінці "Думай-медіа" в Instagram з'явилося відео з Вербою. У ньому автори порівняли радість блогерки з іншими цінностями.

Згодом Верба відповіла шанувальникам після того, як вони захейтили її за покупку машини за 10 мільйонів гривень. Вона сказала, що звикла до критики. А тим, кому вона зовсім не подобається, Верба запропонувала відписатися від неї в соцмережах.

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