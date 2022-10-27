У Володимира запитали, чи дійсно він розлучився з другою дружиною.

Вчора, 26 жовтня, в ЗМІ почала поширюватися інформація про розлучення українського шоумена Володимира Остапчука і Христини Горняк. Журналісти одразу ж вирішили поцікавитися у телеведучого, чи дійсно це так.

Журналістам сайту ТСН.ua вдалося вийти на зв'язок з Остапчуком, але нічого конкретного він не сказав.

"Я не даю коментарі з приводу особистого життя, у мене все добре, спасибі за розуміння", - відповів Володимир.

При цьому Остапчук "зникнув" з соціальної мережі Instagram. Ймовірно, щоб йому не докучали питаннями про розлучення. А ось Христина Горняк раптово заговорила про прізвище. В інста-сторіз вона розповіла, що після весілля взяла прізвище чоловіка, тому за паспортом вона Христина Остапчук.

Нагадаємо, раніше стало відомо про розлучення Володимира Остапчука з другою дружиною Христиною. Пара перебувала в шлюбі два роки, спільних дітей у них немає. ЗМІ повідомляють, що вони отримали свідоцтво про розірвання шлюбу ще кілька тижнів тому. Саме подружжя поки ніяк не коментують ситуацію.

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