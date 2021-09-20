Алла Пугачова блищала на сімейному фото в total-black.

Російський шоумен Максим Галкін опублікував у своєму інста-блозі сімейне фото зі своєю дружиною Аллою Пугачовою та їхніми дітьми - Лізою і Гаррі, яким 18 вересня виповнилося по 8 років.

У кадрі Примадонна постала в чорній сукні з широким поясом на талії. На голову вона одягла обруч з пір'ям. Також Пугачова доповнила свій "лук" золотим масивним ланцюгом і нанесла яскравий макіяж.

Сам Галкін вбрався в чорні штани, блакитну футболку і сірий жакет. Ліза постала на святі в білій пишній сукні з жовтим поясом, а Гаррі - в білому костюмі.

"Улюблене сімейство щасливо", "Які красиві", "Пугачова не старіє", "Не перестаю захоплюватися моєю улюбленою Аллою Борисівною. Навіть через фото від неї віє шаленою енергетикою", - пишуть шанувальники в мережі.

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Пугачова і Галкін познайомилися на зйомках кліпу пісні Примадонни "Будь чи не будь", які проходили 20 років тому. 23 грудня 2011 року вони офіційно одружилися. Для Пугачової це вже п'ятий шлюб. Раніше вона була одружена з цирковим артистом Миколасом Орбакасом, з кінорежисером Олександром Стефановичем, який нещодавно помер, з продюсером Євгеном Болдіним і зі співаком Філліпом Кіркоровим.

Варто відзначити, що Галкін і Пугачова виховують 8-річних двійнят від сурогатної матері - Лізу і Гаррі, які цього року пішли до другого класу. Також у Примадонни є дочка від першого шлюбу Крістіна Орбакайте.

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Автор: Діана Могилєвич