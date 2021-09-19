Примадонна порадувала дітей веселим святом.

Російська зірка Алла Пугачова і шоумен Максим Галкін вчора, 18 вересня, відзначали 8-річчя своїх дітей від сурогатної матері - Лізи і Гаррі.

Вечірка була в стилі "Зоряних воєн". Дітей розважали аніматори в костюмах героїв цього фільму. Також вони грали зі світловими мечами і їли оригінальні частування з персонажами Всесвіту.

Також Максим Галкін і Алла Пугачова порадували діточок святковим великим тортом. Крім того, Ліза і Гаррі теж привітали своїх зіркових батьків з іменинниками - прочитали вірш.

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Пугачова і Галкін познайомилися на зйомках кліпу пісні Примадонни "Будь чи не будь", які проходили 20 років тому. 23 грудня 2011 року вони офіційно одружилися. Для Пугачової це вже п'ятий шлюб. Раніше вона була одружена з цирковим артистом Миколасом Орбакасом, з кінорежисером Олександром Стефановичем, який нещодавно помер, з продюсером Євгеном Болдіним і зі співаком Філліпом Кіркоровим.

Варто відзначити, що Галкін і Пугачова виховують 8-річних двійнят від сурогатної матері - Лізу і Гаррі, які цього року пішли до другого класу. Також у Примадонни є дочка від першого шлюбу Крістіна Орбакайте.

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Автор: Діана Могилєвич