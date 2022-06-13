У Мережі вже обговорили цей конфуз.

Молодший син білоруського диктатора Олександра Лукашенко Коля потрапив в центр обговорень. На свій випускний він прийшов в синьому костюмі і фотографувався з однокласницею в довгій жовтій сукні. Така комбінація утворила кольори українського прапора.

Це помітив український журналіст Володимир Горковенко в Facebook, який і опублікував знімок.

"Про символізм. Коля Лукашенко прийшов на випускний в синьому костюмі. Поруч з ним однокласниця була в жовтій сукні. Вийшов прапор України. Здається, дуже прямолінійний натяк вусатому таргану", - написав Володимир.

Раніше УНІАН писав який вигляд має дружина диктатора Лукашенка, хто вона і чому її ніхто не бачив.

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