Син Лукашенка Коля / Фото - instagram.com/nikolay.lukashenko/

Молодший син білоруського диктатора Олександра Лукашенко Коля потрапив в центр обговорень. На свій випускний він прийшов в синьому костюмі і фотографувався з однокласницею в довгій жовтій сукні. Така комбінація утворила кольори українського прапора. 

Це помітив український журналіст Володимир Горковенко в Facebook, який і опублікував знімок. 

"Про символізм. Коля Лукашенко прийшов на випускний в синьому костюмі. Поруч з ним однокласниця була в жовтій сукні. Вийшов прапор України. Здається, дуже прямолінійний натяк вусатому таргану", - написав Володимир. 

Син Лукашенка Коля на випускному / Фото - facebook.com, Володимир Горковенко

Раніше УНІАН писав який вигляд має дружина диктатора Лукашенка, хто вона і чому її ніхто не бачив.

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